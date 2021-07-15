Ухвала ВАКС датується 8 липня. Раніше Зонтов добровільно не хотів надати відбитки пальців.

Раніше У затриманого брата судді Вовка знайшли ще одну квартиру із сейфами

Раніше експертизи не вдавалось провести

У квартирі, яку обшукували детективи НАБУ, вилучили відбитки пальців. Призначили експертизу, щоб з’ясувати, чи вони належать Зонтову.

Однак 20 травня підозрюваний відмовився надати зразки відбитків пальців. Експертизу довелось призначати повторно.

Захист Зонтова різко відреагував на рішення ВАКС. Стверджували, що клопотання про взяття відбитків – це психологічний тиск на підозрюваного і порушення його прав та свобод.

Проте суд наголосив, що взяття відбитків пальців відбувається за правилами КПК.

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