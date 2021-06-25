ВАКС розглянув апеляцію Зонтова, однак вирішив судове рішення щодо нього залишити у попередньому вигляді.

Раніше Брата судді Вовка залишили під вартою: розмір застави зменшили

Брат Вовка й надалі буде під вартою

25 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним запобіжний захід для Юрія Зонтова,

– повідомили у ЦПК.

Нагадаємо, 31 травня суд вирішив залишити брата глави ОАСК Юрія Вовка під вартою до 29 липня включно. Однак зменшив заставу з 35 мільйонів гривень до 27 мільйонів та 240 тисяч.

Справа Юрій Зонтова: що відомо