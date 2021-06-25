ВАКС розглянув апеляцію Зонтова, однак вирішив судове рішення щодо нього залишити у попередньому вигляді.
Раніше Брата судді Вовка залишили під вартою: розмір застави зменшили
Брат Вовка й надалі буде під вартою
25 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним запобіжний захід для Юрія Зонтова,
– повідомили у ЦПК.
Нагадаємо, 31 травня суд вирішив залишити брата глави ОАСК Юрія Вовка під вартою до 29 липня включно. Однак зменшив заставу з 35 мільйонів гривень до 27 мільйонів та 240 тисяч.
Справа Юрій Зонтова: що відомо
- Правоохоронці 6 квітня 2021 року затримали Юрія Зонтова та Юрія Донця під час отримання хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Ці гроші мали піти на "потрібне" рішення Окружного адмінсуду Києва.
- В адвокатів знайшли велику суму готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
- 14 квітня ВАКС наклав арешт на майно підозрюваних.