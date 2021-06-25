ВАКС рассмотрел апелляцию Зонтова, однако решил судебное решение в отношении него оставить в прежнем виде.

Ранее Брата судьи Вовка оставили под стражей: размер залога уменьшили

Брат Вовка и в дальнейшем будет под стражей

25 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для Юрия Зонтова,

– сообщили в ЦПК.

Напомним, 31 мая суд решил оставить брата главы ОАСК Юрия Вовка под стражей до 29 июля включительно. Однако уменьшил залог с 35 миллионов гривен до 27 миллионов и 240 тысяч.

Дело Юрия Зонтова: что известно