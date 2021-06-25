ВАКС рассмотрел апелляцию Зонтова, однако решил судебное решение в отношении него оставить в прежнем виде.
Ранее Брата судьи Вовка оставили под стражей: размер залога уменьшили
Брат Вовка и в дальнейшем будет под стражей
25 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения для Юрия Зонтова,
– сообщили в ЦПК.
Напомним, 31 мая суд решил оставить брата главы ОАСК Юрия Вовка под стражей до 29 июля включительно. Однако уменьшил залог с 35 миллионов гривен до 27 миллионов и 240 тысяч.
Дело Юрия Зонтова: что известно
- Правоохранители 6 апреля 2021 года задержали Юрия Зонтова и Юрия Донца при получении взятки в размере 100 тысяч долларов. Эти деньги должны были пойти на "нужное" решение Окружного админсуда Киева.
- У адвокатов нашли крупную сумму наличных: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.
- 14 апреля ВАКС наложил арест на имущество подозреваемых.