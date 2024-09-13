Сборная Украины по пляжному футболу почтила память брата своего игрока, который погиб на войне

Снежана Воловенко перенесла тяжелую потерю в семье. Родной брат игрока пошел защищать Украину на фронт и отдал свою жизнь ради Родины.

Война против России объединила украинское общество, в том числе и спортсменов. Многие из них помогают стране финансово, многие также присоединились к рядам ВСУ.

По теме Напомнила о войне в Украине: олимпийская призерка рассказала о встрече с Папой Римским

Потеря в семье сборницы

Кроме того, по сути у каждого есть знакомый. который защищает Родину с оружием в руках. К сожалению, не всем удается вернуться живым. Очередная потеря коснулась пляжного футбола.

В бою с российскими террористами погиб брат футболистки сборной Украины Снежаны Воловенко по имени Александр. УАФ и АФУ выразили девушке свои соболезнования.

Кроме того, сборная Украины также поддержала Снежану. На матч групповой стадии Суперфинала Евролиги-2024 против Чехии команда вышла с черными повязками на руках.

Игроки сборной Украины почтили память брата Снежаны Воловенко / фото УАФ:

Сам матч же начался минутой молчания в честь погибшего воина. Отметим, что сама игра в итальянском Альгеро завершилась поражением Украины от чехов со счетом 0:3.