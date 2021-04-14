Брат скандального судьи Павла Вовка совмещал работу в Службе внешней разведки Украины и адвокатской деятельности. Кроме того, Юрий Зонтов скрывал это.

На заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представитель СВР подтвердил, что родного брата судьи Павла Вовка Юрия зонтов в января 2019 года зачислили в разведку. Там его назначили на должность заместителя начальника управления.

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Зонтов совмещал 2 работы и молчал об этом

По информации издания, внутренняя безопасность СВР предупреждала тогдашнего руководителя Внешней разведки Егора Божко о проблемности кандидата на должность. Однако он эти сигналы проигнорировал.

До назначения на должность заместителя руководителя управления Зонтов был адвокатом.

При приеме на работу не учли информацию о возможных правонарушениях, совершенные в 2016 – 2018 годах,

– подтвердил изданию представитель Внешней разведки.

После зачисления в СВР Зонтову присвоили звание подполковника. По словам представителя Внешней разведки, брат Вовка скрыл факт продолжения адвокатской деятельности во время прохождения службы.

На момент уличения Зонтова на взятке, он находился на больничном из-за COVID-19. На данный момент его еще не уволили, однако отстранили от исполнения обязанностей.

Формально Зонтов на больничном, фактически – в СИЗО НАБУ ожидает внесения установленного судом залога.

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