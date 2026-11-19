Военный эксперт Сергей Братчук объяснил, как удары по Крымскому мосту повлияют на российскую логистику, почему оккупантам будет сложно восстановить переправу и возможны ли новые атаки. Он также оценил состояние российской ПВО и возможные последствия для Путина.

После новых ударов Сил обороны Украины по Крымскому мосту появились сообщения об обрушении одной из его арок. Повреждения переправы могут затруднить снабжение российских войск на юге Украины, хотя оккупанты продолжают использовать сухопутный коридор через захваченные территории.

Военный эксперт Сергей Братчук в эфире 24 Канала объяснил, смогут ли россияне восстановить поврежденный мост и как это повлияет на их военную логистику. Он также оценил возможности украинских ударов по российской ПВО и рассказал, могут ли атаки на один из главных символов Кремля ослабить позиции Владимира Путина.

Крымский мост может остаться без ремонта

После новых ударов по Крымскому мосту сообщают об обрушении одной из его арок, а в сети появились 3D-реконструкции возможных повреждений. Какие последствия это будет иметь для снабжения российской армии в оккупированном Крыму и на юге Украины?

Я не буду повторять о тех последствиях, которые мы сегодня уже видим. Нужно еще дождаться спутниковых снимков, которые дадут дополнительный объективный контроль над тем, что произошло. Но несколько важных моментов я хотел бы отметить.

Мы пока не можем говорить о том, что временно оккупированный украинский полуостров Крым превратился в логистический остров и там все максимально остановится. В то же время мы прекрасно понимаем, что переправа получила серьезные повреждения. И здесь возникает вопрос не только о необходимости ремонта, но и о том, смогут ли россияне вообще его провести.

Мост – это все. По крайней мере, чтобы понять, что его нужно ремонтировать, точно не нужно быть специалистом по мостостроению. А вообще, будет ли проводиться ремонт? Вопрос не риторический, потому что нужны соответствующие плавсредства, те же плавучие краны для восстановления этого объекта. Даст ли Украина такую возможность россиянам? Конечно, нет. Поэтому пока ставим, как говорится, крест на этом мосту,

– пояснил Братчук.

Мы еще увидим, что там происходит с железнодорожным полотном. Надеюсь, что арка также как минимум повреждена. Но что будет дальше – посмотрим, пока не стоит делать окончательных выводов относительно всех конструкций переправы.

Что касается сухопутного коридора, то туда сейчас будут перенаправлять основной транспортный поток. Он и раньше был главным маршрутом снабжения, тогда как Крымский мост выполнял дополнительную транспортно-логистическую функцию. Теперь сухопутный коридор, который сами россияне называют "дорогой смерти", будет еще больше перегружен. Ведь речь идет о снабжении не только российских войск, но и гражданского населения.

Соответственно, у Сил обороны Украины прибавится работы. Я надеюсь, что она, как всегда, будет выполняться профессионально. Но важно понимать, что речь идет не просто о проблемах с одной переправой, а о более широкой ситуации с российской военной логистикой на оккупированном полуострове.

Крым на сегодняшний день как военный логистический хаб для Российской Федерации, я так, без завышенных ожиданий, потихоньку, с позитивом скажу, умирает. Конечно, это удар, это очень большой удар,

– подчеркнул военный эксперт.

Мы говорим о единой оперативной зоне российских оккупантов, в частности о группировке "Днепр". Это Запорожский фронт, Приднепровское направление, а также подразделения, действующие на восточном, Донецком участке фронта. Снабжение этих российских войск будет сведено к минимуму. И это имеет большое значение для дальнейших возможностей оккупантов.

Есть еще несколько моментов, которые я хотел бы отметить. Сегодня мы видим, насколько слаженно действуют Силы обороны Украины. И накануне, и ранее, и этой ночью наши военные нанесли несколько ударов. Причем география этих атак охватывала территории от Москвы до Крымского моста.

Это говорит о том, что у нас есть ресурсы для того, чтобы перегружать систему противовоздушной обороны Российской Федерации. Мы можем наносить такие массированные удары по различным объектам в России,

– отметил Братчук.

Самое главное, что проделанная ранее работа по российским средствам противовоздушной обороны в Крыму и на Кубани сегодня приносит результаты. Россия не может восстановить полноценную систему ПВО. Мы видим это потому, что украинские военные имеют возможность наносить удары по различным объектам противника.

Я думаю, что такие истории, как с Крымским мостом, должны повторяться и в других регионах Российской Федерации. Причем речь идет не только о нефтеперерабатывающих заводах. Это могут быть и другие объекты, поражение которых будет влиять, в частности, на ситуацию на фронте. Поэтому для врага обстоятельства сегодня чрезвычайно сложные.

Хотя сейчас и говорят, что Крымский мост уже не является столь сакральным для Путина, как раньше, я хотел бы добавить немного символизма, но уже украинского. Мы привыкли говорить о сакральности этого объекта для российских оккупантов. И теперь интересно, как новые повреждения переправы воспримут международные партнеры России.

Накануне большой встречи стоит посмотреть, какими глазами Дональд Трамп и Си Цзиньпин будут смотреть на эту "валдайскую моль", которая прекрасно понимает, что произошло с мостом. Я не уверен, что Путину об этом не докладывали, но и Трамп, и Си Цзиньпин, конечно, знают о последствиях атаки.

Я надеюсь, что эта арка, этот пролет не дадут Путину возможности снова вернуться в большую геополитику. Вопрос времени, когда его вообще отстранят. Но с военной точки зрения сегодняшняя операция просто поразительна.

Кремль может скрыть от россиян последствия ударов

Крымский мост годами представляли как символ российской мощи и контроля над Крымом. Как Кремль будет объяснять новые атаки на него и может ли неспособность защитить переправу создать политическое давление на Путина?

Я не думаю, что сегодня это окажет соответствующее давление на внутренние политические процессы. Хотя политические процессы и Россия – это вообще несколько несовместимые вещи. На так называемое российское общество эта ситуация сейчас точно не повлияет и ничего не изменит, к сожалению.

Во-первых, у нас пока нет такой мощной информационной базы, как у Российской Федерации. Да, мы научились достаточно хорошо бороться в информационном пространстве, но нам нужен больший масштаб. Тираны всегда четко формулируют и масштабируют те процессы, которые им нужны. Они не используют демократические подходы, когда необходимо что-то объяснять с точки зрения логики и развития общества.

Для россиян сегодня будут рисовать определенные, возможно, даже какие-то победы или еще что-то. Или вообще будут молчать. Я думаю, что сейчас Крым может вообще исчезнуть из информационного поля Российской Федерации, как в свое время это было на Курской земле,

– предположил Братчук.

Помните ту операцию в Курской области, которая поначалу складывалась для нас очень благоприятно? Конечно, помощь северокорейцев в конечном итоге помогла Российской Федерации вытеснить наши войска из Курской области. Но я думаю, что сейчас с Крымом в информационном плане может произойти что-то подобное.

С другой стороны, есть влияние на самих крымчан. Откровенно нужно говорить о том, что для многих из них это может стать открытием. Возможно, у значительной части даже откроются глаза на то, что "камни с неба" – это не очень хорошо. Это вообще просто плохо.

Я не говорю, что сейчас в Крыму начнутся какие-то беспорядки или местные жители начнут прогонять российских оккупантов. Нет, пока этого не будет. Но в любом случае мы сегодня говорим о том, что мир в очередной раз увидел возможности Украины противостоять России.

Путина не просто не нужно бояться – к нему нужно относиться серьезно. Нужно серьезно относиться к тем военным вопросам, которые он озвучивает, в частности к возможной оккупации стран Балтии, о чем сегодня очень часто упоминают. Но тем не менее Путина нужно бить. Украина показала, что силой можно заставлять Путина делать определенные вещи. Поэтому я на это очень надеюсь,

– подчеркнул военный эксперт.

Что касается так называемых российских элит, то, согласитесь, Путин и элиты – понятия тоже несовместимые. Какие могут быть элиты, когда там всем командует один царь? Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что, возможно, где-то кто-то задумается над тем, как спасти собственную жизнь.

Ведь Путин сегодня является символом российской власти. Если его не станет, то и его окружение начнет исчезать – политически и не только. Возможно, кого-то это подтолкнет к определенным действиям. Но я не рассчитываю, что именно внутренние процессы в России приведут к каким-то быстрым изменениям.

Я не верю в восстания против Путина. Я верю в Силы обороны,

– заявил Братчук.

И я верю в то, что вы, кстати, в некоторой степени почти анонсировали определенные события. Возможно, это действительно так, ведь тот самый Крымский мост, о котором мы сегодня много говорим, еще имеет железнодорожное полотно. Как говорится, Бог любит Троицу.

Двое суток подряд Силы обороны атаковали этот объект. Почему бы не повторить в третий раз? Тем более сейчас мы можем преодолевать системы противовоздушной обороны Российской Федерации.

Братчук о Крымском мосте: смотрите видео