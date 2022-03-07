Братья-херсонцы, вы доказали оккупантам, что нас не поломать – Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким выразил восхищение украинцами в соседней Херсонской области.

Во время вечернего обращения Ким еще раз призвал украинцев не давать оккупантам спать и истощать их любыми способами.

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Особенно я обращаюсь к нашим братьям-херсонцам. Вы молодцы, вы показали, что нас не поломать!

– отметил Ким.

По его словам, у российских орков сейчас огромные проблемы с топливом, они не спят, бросают друг друга. И сейчас главная задача – не давать им спать.

"Они уже готовы пойти куда-нибудь, только бы не ездить под обстрелами… Не давайте им спать спокойно, когда они переезжают. Хоть фейервеками, хоть музыкой, пусть слушают нашу украинскую музыку, пусть привыкают. А мы нарисуем какой-то хитрый план и сделаем им сюрприз", – сказал глава Николаевской ОВА.

Вечернее обращение Виталия Кима 7 марта: видео

Отметим, в ночь на 7 марта украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Уничтожено не менее 30 вражеских вертолетов и живой силы.

Кроме того, жители Херсона каждый день выходят на митинги против российских оккупантов.

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