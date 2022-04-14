Братья из Гостомеля встали на защиту Украины после пережитых зверств

Двое братьев из Гостомеля не успели эвакуироваться, поэтому на себе ощутили "братскую любовь" русских захватчиков. После пережитого они решили встать на защиту Украины.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали о Тимуре и Максиме – двух братьях, которые встретили войну в Гостомеле Киевской области.

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Братья из Гостомеля рассказали о жизни под оккупацией

Ребята вместе с семьями не успели эвакуироваться в первые дни, поэтому испытали на себе всю "братскую любовь".

Пришлось жить в подвалах вместе с еще несколькими семьями. Мы постоянно думали как нам уехать. Несколько эвакуаций были неудачными,

– рассказали братья.

Часто российские захватчики расстреливали колонны с гражданскими, которые пытались выехать в более безопасное место. Единственное, что вселяло в мужчин надежду и не позволяло упасть духом – это человеческая сплоченность и поддержка друг друга. "Кто-то делился едой, кто-то лекарствами, которые спасали жизни", – отметили они.

Их семье повезло – она смогла добраться до Киева, откуда поехали на Западную Украину.

Ребята взяли в руки оружие

После пережитого ребята не смогли просто сидеть и ждать победы на относительно мирной земле. Братья сделали сознательный выбор и пошли в территориальный центр комплектования, чтобы взять в руки оружие и присоединиться к рядам защитников.

В мирной жизни Максим ученый, кандидат физико-математических наук, а Тимур – актер популярных сериалов, таких как "Нюхач", "Следует", "Нарушая правила", "Водная полиция" и других.

Враг заставил нас с братом, моих друзей взять в руки оружие и идти в бой. Захватчики сами разбудили в нас воинственность,

– объясняют выбор братья.

Они отмечают, что без победы возвращаться домой не планируют. А в родные дома вернутся обязательно.

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