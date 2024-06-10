Нанесли государству ущерб на 75 миллионов гривен: братья Медведчука и Козака получили подозрения

Служба безопасности Украины объявила подозрение братьям Виктора Медведчука и Тараса Козака. Родственников экс-нардепов-предателей подозревают в незаконном обогащении.

В частности, братья Медведчука и Козака нанесли ущерб государству на 75 миллионов гривен. Сейчас по этому делу продолжается досудебное расследование.

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Как братья Медведчука и Козака незаконно обогащались

В СБУ сообщили, что вместе с ГБР собрали доказательства преступной деятельности Сергея Медведчука и Богдана Козака – братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые подозреваются в госизмене. Сейчас все четверо скрываются за пределами Украины и осуществляют подрывную деятельность в пользу России.

Следствием установлено, что Сергей Медведчук и Богдан Козак причастны к финансовым махинациям в ущерб Украине в течение 2017 – 2023 годов. Речь идет об умышленно выведенных "в тень" миллионах гривен, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 75 миллионов гривен налогов,

– отметили в СБУ.

По оперативным данным, эти средства были направлены для финансирования войны России против нашего государства.



СБУ подозревает братьев Медведчука и Козака в незаконном обогащении / Фото СБУ

"Для реализации сделки фигуранты привлекли львовскую компанию по производству строительных материалов, которой они управляли как бенефициарные владельцы. По их указанию топ-менеджмент предприятия не учитывал часть продукции и нелегально продавал третьим лицам", – сказали в Службе безопасности.

По данным правоохранителей, таким образом участники "схемы" уклонялись от уплаты налогов за реализованную продукцию. Для этого директор и бухгалтер компании вносили недостоверные сведения в финансово-отчетную документацию.

По каким статьям им объявили подозрения

Представители СБУ также отметили, что судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты нанесения государству ущерба на миллионы гривен и присвоение этих денег в пользу фигурантов.



Братьев Медведчука и Козака должны привлечь к ответственности / Фото СБУ

На основании собранных доказательств Сергею Медведчуку и Богдану Козаку заочно сообщено о подозрении по статье об уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Действия их сообщников – директора и бухгалтера подконтрольной компании, которые находятся в Украине, дополнительно квалифицированы как служебный подлог.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. В СБУ отметили, что когда суд докажет причастность подозреваемых к этой схеме, злоумышленникам грозит тюремное заключение.

Что добавили к делу в отношении братьев нардепов-предателей в ГБР

В ГБР также добавили, что схема подозреваемых действовала на предприятии по изготовлению кирпича. Сырье для продукции предприятие добывало на одном из карьеров региона.

В результате в течение пяти лет на предприятии было скрыто продукции на почти 160 миллионов гривен, а госбюджет недополучил почти 75 миллионов гривен налогов,

– сказали правоохранители.

Представители ГБР также отметили, что санкция статьи, по которым подозревают братьев Медведчука и Козака, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Некоторым подозреваемым суд уже избрал меру пресечения / Фото ГБР

"Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 миллионов гривен – для директора, и 6 миллионов гривен – для главного бухгалтера", – отметили в бюро.

Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и их близких родственников. Братьям Медведчука и Козака, которые скрываются от правосудия за рубежом, подозрение было сообщено заочно. Впоследствии они будут объявлены в национальный и международный розыск.