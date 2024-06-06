Что именно изъяли у Медведчука, подробно рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.
Обратите внимание Как Кремль и Медведчук создали схему распространения российских фейков в Европе и чем это грозит
Что именно изъяли у Медведчука
Председатель ДСР отметил, что есть отдельный фокус на сохранение культурного наследия. Ведь после 2014 года многое было захвачено, уничтожено, похищено. За это время было три масштабных кейса, о которых сейчас можно говорить.
Уникальное украшение III века, коллекция древностей, картины из коллекции Медведчука – все эти произведения искусства изъяли сотрудники ДСР совместно с коллегами,
– рассказал Андрей Рубель.
Добавил, что коллекцию древностей на миллионы долларов (более 6000 предметов) изъяли у участника группировки, причастного к финансированию псевдореспублики.
Среди них – редкий меч Гуннов, который специалисты датируют в пределах 360/380 – 410/420 лет,
– отметил начальник ДВР.
Также изъяли 264 картины из помещений Медведчука. Интересно, что 112 из них имеют культурную ценность. В частности, это произведения Труша, Эрделли и Глущенко.
Смотрите также Кремль хотел представить Медведчука как "главу правительства" вместо "нелегитимного Зеленского", – WP
Картины, изъятые у Медведчука / Фото Нацполиции
"Стоимость изъятых артефактов и художественных произведений – миллионы долларов. Однако главное – не их стоимость, а то, что достояние нации возвращают государству из частных коллекций бандитов", – подчеркнул Рубель.
112 изъятых картин пополнят музейные фонды
- Ранее, 24 мая, в полиции сообщили, что защитили культурное наследие Украины. 112 изъятых картин Медведчука пополнят музейные фонды.
- По решению суда 264 картины передали на реализацию в агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).
- "Эсперты-искусствоведы Национального художественного музея Украины, проведя исследования, признали 112 картин такими, которые имеют культурную ценность", – отметили в полиции.
- Добавили, что большинство картин относится к Закарпатской художественной школе. Авторы произведений – известные украинские художники XX века, в частности, Адальберт Эрдели, Иван Труш, Николай Глущенко.