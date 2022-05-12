Братские могилы вблизи Мариуполя растут: это зафиксировали спутниковые снимки

Мариуполь – это одна из самых горячих точек на территории Украины. К сожалению, появляется все больше информации о братских могилах, количество которых продолжает расти.

Журналисты "Схем" сообщили, что согласно спутниковым снимкам количество массовых захоронений вокруг Мариуполя продолжает увеличиваться. Новые места захоронений в мае обнаружили в населенных пунктах Старый Крым и Виноградное в Донецкой области.

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Новые данные о местах массовых захоронений возле Мариуполя

Спутник Planet Labs запечатлел существенные изменения в поселке Старый Крым. На снимке со спутника по состоянию на 8 мая на местном кладбище более чем на 100 метров увеличилась площадь массового захоронения людей. Схемы сообщают, что с 200 метров площадь выросла до 340 метров в длину.

Это по сравнению со снимками этой же территории за 24 апреля. Кроме того, на спутниковых снимках было замечено большее количество траншей. Также на новых фотографиях заметили технику. По всей вероятности, это эскалатор.

Аналогичную ситуацию зафиксировали и на кладбище вблизи села Виноградное к востоку от Мариуполя. Согласно фотографиям спутниками Planet Labs за 6 мая, там появились новые траншеи. Это сравнивают со снимками этой же территории за 21 апреля.

Также 9 мая городской совет Мариуполя обнародовал видео с кладбища в селе Виноградное и сообщил, что российские захватчики продолжают привозить тела жертв вражеской армии. Речь идет о местных жителях

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