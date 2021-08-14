Детей спасли, а сами погибли: в Бразилии пара помогла малышам выбраться из плена
Источник:The Sun
В бразильском штате Мараньян мать и отчим спасли жизни детей ценой собственной. Чтобы помочь малышам, они нырнули в реку, после чего их снесло сильным потоком воды.
Все началось с того, что 30-летняя Арианна Мария Кристина Перейра Коста и ее 26-летний парень Джилмар Соарес де Мело увидели, что 2 детей женщины не могут выплыть из-за сильного течения в реке Парнаиба.
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Спасли детей, но погибли сами
Мужчина подскочил, чтобы спасти малышей. Он сумел быстро вытащить детей на берег. К счастью, они не пострадали. Однако их мама не смогла выбраться, поэтому ее возлюбленный снова нырнул в воду. Через некоторое время оба исчезли под водой.
Спасатели немедленно прибыли на место происшествия, однако только на следующее утро они смогли начать поиски пропавших без вести. Через несколько часов спасатели нашли 2 тела, которые идентифицировали как пропавших накануне мужчину и женщину.
Реакция сети на трагедию
Местные жители в соцсетях сочувствуют детям и родным погибших, однако называют пару героями.
- "Боже, какая трагедия! Они спасли детей, но потом они оставили нас".
- "Только Бог знает время и судьбу каждого человека".
- "Что настоящие отец и мать могут сделать для своих детей! Пусть энергия света ведет их дух на путь света".