Детей спасли, а сами погибли: в Бразилии пара помогла малышам выбраться из плена

В бразильском штате Мараньян мать и отчим спасли жизни детей ценой собственной. Чтобы помочь малышам, они нырнули в реку, после чего их снесло сильным потоком воды.

Все началось с того, что 30-летняя Арианна Мария Кристина Перейра Коста и ее 26-летний парень Джилмар Соарес де Мело увидели, что 2 детей женщины не могут выплыть из-за сильного течения в реке Парнаиба.

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Спасли детей, но погибли сами

Мужчина подскочил, чтобы спасти малышей. Он сумел быстро вытащить детей на берег. К счастью, они не пострадали. Однако их мама не смогла выбраться, поэтому ее возлюбленный снова нырнул в воду. Через некоторое время оба исчезли под водой.

Спасатели немедленно прибыли на место происшествия, однако только на следующее утро они смогли начать поиски пропавших без вести. Через несколько часов спасатели нашли 2 тела, которые идентифицировали как пропавших накануне мужчину и женщину.

Реакция сети на трагедию

Местные жители в соцсетях сочувствуют детям и родным погибших, однако называют пару героями.