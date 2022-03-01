Бразилия создает "гуманитарный паспорт" для приема украинских беженцев

Бразилия создаст "гуманитарный паспорт" для въезда украинцев. Соответствующий указ президента страны будет опубликован в ближайшее время.

Соответствующую информацию издание представляет, ссылаясь на интервью президента страны Жаира Болсонара. Об этом он сообщил 28 февраля.

Читайте также Помощь беженцам: Польша запускает еще два эвакуационных поезда

Бразилия предоставит Украине международные паспорта

Бразилия издаст указ об обеспечении доступа украинцев к бразильским гуманитарным паспортам,

– говорится в сообщении.

Президент пообещал, что указ будет опубликован в ближайшее время. Жаир Болсонару заверил: "Мы сделаем все, чтобы приветствовать украинский народ".

Однако лидер государства опять же заявил, что Бразилия и дальше будет занимать нейтральную позицию в войне, которую Россия начала против Украины.

ВСУ рассказали, как может действовать движение сопротивления / Инфографика 24 канала



Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.