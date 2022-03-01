Відповідну інформацію видання подає, посилаючись на інтерв'ю президента країни Жаїра Болсонару. Про це він повідомив 28 лютого.
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Бразилія надасть Україні міжнародні паспорти
Бразилія видасть указ про забезпечення доступу українців до бразильських гуманітарних паспортів,
– мовиться у повідомленні.
Президент пообіцяв, що указ опублікують найближчим часом. Жаїр Болсонару запевнив: "Ми зробимо все, щоб привітати український народ".
Проте лідер держави знову ж таки заявив, що Бразилія й надалі буде займати нейтральну позицію у війні, яку Росія почала проти України.
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