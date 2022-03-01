Відповідну інформацію видання подає, посилаючись на інтерв'ю президента країни Жаїра Болсонару. Про це він повідомив 28 лютого.

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Бразилія надасть Україні міжнародні паспорти

Бразилія видасть указ про забезпечення доступу українців до бразильських гуманітарних паспортів,

– мовиться у повідомленні.

Президент пообіцяв, що указ опублікують найближчим часом. Жаїр Болсонару запевнив: "Ми зробимо все, щоб привітати український народ".

Проте лідер держави знову ж таки заявив, що Бразилія й надалі буде займати нейтральну позицію у війні, яку Росія почала проти України.

ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу



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