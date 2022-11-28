Бразилия вышла в 1/8 финала ЧМ-2022: команда только однажды в истории не выходила из группы

Сборная Бразилии уже после второго тура группового этапа гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сборная Бразилии на чемпионате мира по футболу попала в группу G, где соперниками "селесао" стали сборные Сербии, Швейцарии и Камеруна. Первые две команды были соперниками бразильцев и на ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу 2022: турнирная таблица

В первом матче Бразилия выиграла у Сербии 2:0. А во втором матче обыграла Швейцарию благодаря единственному голу в конце матча. И после двух туров бразильцы набрали шесть очков.

Учитывая, что в параллельном матче Сербия и Камерун сыграли вничью 3:3, сборная Бразилии гарантировала себе выход в 1/8 финала. Ведь уже нет двух команд, которые могли бы обойти их.

В последнем матче против Камеруна будет определяться, с какого места Бразилия выйдет в 1/8 финала. Ничьи бразильцам будет достаточно, чтобы занять первое место в группе. И тогда соперником "селесао" станет команда, которая займет второе место в группе H – Португалия, Гана, Уругвай или Южная Корея.

Следует отметить, что Бразилия выступала на всех чемпионатах мира. И только однажды за это время не вышла из группы. Это было в 1966 году. Это стало настоящей сенсацией, ведь именно бразильцы прежде дважды подряд становились чемпионами мира.