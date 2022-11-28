Збірна Бразилії на чемпіонаті світу з футболу потрапила в групу G, де суперниками "селесао" стали збірні Сербії, Швейцарії та Камеруну. Перші дві команди були суперниками бразильців і на ЧС-2018.

До теми Чемпіонат світу з футболу 2022: турнірна таблиця

У першому матчі Бразилія виграла в Сербії 2:0. А в другому матчі обіграла Швейцарію завдяки єдиному голу наприкінці матчу. І після двох турів бразильці набрали шість очок.

Зважаючи, що в паралельному матчі Сербія та Камерун зіграли внічию 3:3, то збірна Бразилії гарантувала собі вихід в 1/8 фіналу. Адже вже немає двох команд, які могли б їх обійти.

Відтак в останньому матчі проти Камеруну визначатиметься, з якого місця Бразилія вийде в 1/8 фіналу. Нічиї бразильцям буде достатньо, щоб посісти перше місце в групі. І тоді суперником "селесао" стане команда, яка посяде друге місце в групі H – Португалія, Гана, Уругвай чи Південна Корея.

Варто відзначити, що Бразилія виступала на всіх чемпіонатах світу. І лише одного разу за цей час не вийшла з групи. Це було в 1966 році. Це стало справжньою сенсацією, адже саме бразильці перед тим двічі поспіль ставали чемпіонами світу.