Убил 77 человек: норвежский террорист Брейвик появился в суде с Z на голове и поддержал Россию

Норвежский террорист Андерс Брейвик, которого осудили за убийство 77 человек, пришел на новое заседание с буквами Z, выбритыми с обеих сторон головы. Также он принес плакат в поддержку России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dagbladet и NRK, которые показали кадры из зала суда.

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Норвежский террорист выбрил Z на голове

В норвежской тюрьме, которая расположена в коммуне Рингерике, состоялось рассмотрение нового прошения об условно-досрочном освобождении террориста Андерса Брейвика. Суд будет рассматривать просьбу террориста в течение 3 дней, и на первое заседание террорист появился в образе, который буквально выражает четкую поддержку российской агрессии.

Так, террорист выбрил с обеих сторон буквы Z. Именно эта буква латинского алфавита стала символом российского вторжения. Сейчас многие страны приравнивают этот символ к свастике и на законодательном уровне вносят их к запрещенным символам.



Норвежский террорист Брейвик выбрил Z на голове / Фото Beate Oma Dahle, NTB

Справка. 22 июля 2011 года произошел двойной террористический акт в Норвегии. Сначала прогремел взрыв в центре норвежской столицы Осло возле резиденции премьер-министра. Там были убиты 7 человек, а десятки – ранены. Два часа спустя Андерс Брейвик устроил бойню в молодежном лагере Рабочей партии на острове Утойя, застрелив 68 человек. Свидетели нападения на острове Утойя рассказывали об ужасной картине, как "высокий блондин, одетый в полицейскую форму, попросил людей собраться в одном месте и начал их расстреливать". За эти теракты Брейвика осудили на 21 год лишения свободы (до 2032 года).

Норвежские СМИ не берутся утверждать, что такой "прической" Брейвик выразил поддержку агрессивному режиму России. В то же время остается непонятным, что именно хотел сказать террорист, выбрив латинскую букву.

Впрочем, на то, что террорист поддерживает захватническую войну Путина, указывает и его плакат, с которым Брейвик пришел на заседание. На нем экстремист поддержал политику России, Ирана, Китая и Северной Кореи и сделал соответствующую речь в защиту диктаторов.

К слову, на заседании Брейвик заявил, что не раскаивается в совершенных им преступлениях. Это не впервые, когда террорист пытается выйти на свободу. Ранее террорист неоднократно жаловался на условия содержания. В частности, он обращался в Европейский суд по правам человека из-за якобы "жесткого ограничения контактов в одиночной (трехкомнатной) камере", а также жаловался, что "еду греют в микроволновой печи, а меню меняется только раз в два дня".

В 2022 году суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении Брейвика, постановив, что он не изменился и остается опасным для общества.