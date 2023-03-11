Бренд, который был создан украинцами: Parimatch обратился к Зеленскому по поводу решения СНБО
Источник:Parimatch
Вчера, 10 марта, на сайте Президента Украины был обнародован указ о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, в том числе компании ООО "Париматч". Компания сразу же обнародовала официальную позицию насчет решения СНБО.
Как говорится в официальной позиции, Parimatch – бренд, созданный украинцами, развивающийся украинцами, в котором работают и которым владеют украинцы. В марте 2021 года компания получила лицензии на осуществление букмекерской деятельности и онлайн казино.
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За два года компания уплатила более 850 миллионов гривен налогов, сборов и лицензионных платежей в госбюджет Украины.
Компания прекратила деятельность на территории государства-агрессора
К тому же, с начала полномасштабной войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории России, запретил любое использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора. Подтверждением этого является официальное заключение международной юридической компании Mayer Brown.
В обращении к президенту отмечено также, что в декабре 2022 года компания выиграла суд по защите деловой репутации против СМИ, которое манипулировало и откровенно фальсифицировало факты с целью разрушения деловой репутации.
Отмечаем, что ООО "Париматч" на постоянной основе помогает стране в борьбе с врагом и поддерживает население. Постоянная помощь оказывается Вооруженным Силам Украины, Силам территориальной обороны, Главному управлению разведки, Государственной пограничной службе, Силам специальных операций, государственным и частным благотворительным Фондам. Компания имеет многочисленные государственные и военные благодарности, в частности, от Президента Украины. Общая сумма помощи составляет более 500 миллионов гривен,
– говорится в обнародованном обращении.
Однако после начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины отдельными работниками Службы безопасности Украины создается давление на компанию. Речь идет, в частности, о:
- блокировании работы платежных систем, давлении на банковскую систему и ее менеджеров;
- создании оснований для открытия уголовных дел по тяжким статьям, таким как государственная измена, осуществление коллаборационной деятельности работникам компании и партнерам;
- распространении манипулятивной и недостоверной информации в СМИ и соцсетях, фальсификации данных относительно компании, ее владельцев с целью разрушения деловой репутации и освещения компании в негативном свете;
- безосновательных попытках внести компании холдинга в санкционные списки. Десятки компаний холдинга постоянно добавляются в эти списки, не имея никакого обоснования без расследований или судебных решений.
В компании отмечают, что это признаки экономического и психологического терроризма в отношении компании и ее работников. Украинскую компанию, которая является налогоплательщиком и работодателем для более чем 2000 украинцев, выталкивают с рынка Украины путем блокирования любой деятельности.
Хотим сообщить, что в течение всего времени военного вторжения России в Украину нам ни разу не поступали запросы от СБУ относительно разъяснений остановки франшизы в России. Контакты с сотрудниками СБУ имели только формат угроз, устрашения и вымогательства. Эти действия приводят к невозможности вести бизнес, помогать армии и гражданам Украины.
– добавляют представители компании.
Они добавляют, что сотрудники Службы безопасности Украины в течение нескольких месяцев, пользуясь военным положением в стране, неправомерно давят на лицензированного украинского оператора.
Считаем, что это спланированная кампания против ООО "Париматч" и коллектива, бренда Parimatch и против всего украинского бизнеса в целом,
– говорится в сообщении.
В результате компания обратилась к президенту Украины с просьбой поручить проверить изложенные факты и совершить соответствующие действия, касающиеся всех неправомерных нарушений со стороны Службы безопасности Украины. Авторы обращения подчеркивают, что готовы к публичному обсуждению, а также готовы защищать свою позицию в суде. "Экономическое давление СБУ должно быть искоренено, как и российские захватчики", – подытожили в ООО "Париматч".