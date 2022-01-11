Бренд «Металлист» принадлежит мне, мы навсегда сохраним его для жителей Харькова, – Ярославский

Академия футбола «Металлист» располагает наиболее современной тренировочной инфраструктурой в Украине.

Об этом рассказал президент футбольного клуба "Металлист" Александр Ярославский в беседе с журналистами Игорем Цыганыком и Александрой Лободой на YouTube-канале Football Hub.

На реплику ведущего о том, что поля такого уровня есть только на клубной базе ФК "Динамо", Ярославский сказал: "Я не думаю, что на динамовской базе есть такие поля, поскольку в харьковской академии покрытие самой последней генерации. Таких полей больше в Украине нет".

Большой блок этого интервью собеседники посвятили возрождению футбольной инфраструктуры города. Как сообщил Александр Ярославский, его личные инвестиции в восстановление стадиона и академии составили около 5 млн. долларов, и параллельно идет урегулирование правового статуса этих объектов.

"Часть стадиона была спецконфискована. То место, где мы сейчас стоим, — это VIP, который я построил в свое время и 2 подтрибунных помещения. Здание академии и тренировочная база никуда не были переданы — они просто "висели в воздухе". Поля академии по инвестиционному договору принадлежали другому человеку, все было "разодрано", часть стадиона принадлежала облсовету. Около полугода назад облсовет передал стадион городу и сегодня (интервью записано в конце декабря) должно состояться заседание Кабинета Министров, на котором хотелось бы, чтобы эту спецконфискованную часть VIP, базу и здание академии передали городу, и оно имело уже одного хозяина", — рассказал Ярославский.

В то же время, все вопросы правового характера вокруг клубной символики полностью закрыты.

Мы полностью вернули бренд, все права. Никто не имеет права использовать наш логотип. Бренд ФК "Металлист" мы уже никогда не отдадим. Не хочу, чтобы это куда-то "уходило" из Харькова. Даже если вдруг какие-то жизненные обстоятельства не позволят мне дальше продолжать, я думаю это будет не раньше, чем лет через сто, этот бренд мы навсегда оставим жителям Харькова,

– добавил Ярославский.

В ближайших планах Александра Ярославского – восстановление здания футбольной академии.

"Мы планируем, что в академии будут заниматься порядка 3 000 человек, на сегодня где-то эта цифра близка к этому. Всего создано 14 полей, более 50 млн грн. — это только поля, свет, музыка. Осталось восстановить здание академии, но это не мешает детям тренироваться уже сегодня. Единственное, что они не живут в этом здании. Пока мы обустроили раздевалки и душевые в подтрибунном помещении южной трибуны. Те, кто тренируются, пользуются пока что там. Дальше восстановим здание академии, и дети, соответственно, будут там проживать, и пользоваться всеми удобствами, которые мы создали в свое время к Евро-2012".