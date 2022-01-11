Про це розповів президент футбольного клубу "Металіст" Олександр Ярославський у розмові з журналістами Ігорем Цигаником та Олександрою Лободою.

На репліку ведучого про те, що поля такого рівня є лише на клубній базі ФК "Динамо", Ярославський сказав: "Я не думаю, що на динамівській базі є такі поля, оскільки у харківській академії покриття найостаннішої генерації. Таких полів більше немає в Україні".

Великий блок цього інтерв'ю співрозмовники присвятили відродженню футбольної інфраструктури міста. Як повідомив Олександр Ярославський, його особисті інвестиції у відновлення стадіону та академії становили близько 5 млн доларів, і паралельно йде врегулювання правового статусу цих об'єктів.

"Частина стадіону була спецконфіскована. Те місце, де ми зараз стоїмо, – це VIP, який я побудував свого часу і 2 підтрибунні приміщення. Будівлю академії та тренувальну базу нікуди не було передано – вони просто "висіли в повітрі". Поля академії за інвестиційним договором належали іншій людині, все було "роздерте", частина стадіону належала облраді. Близько пів року тому облрада передала стадіон місту і сьогодні (інтерв'ю записано наприкінці грудня) має відбутися засідання Кабінету Міністрів, на якому хотілося б, щоб цю спецконфісковану частину VIP, базу та будівлю академії передали місту, і воно мало вже одного господаря", – розповів Ярославський.

Водночас всі питання правового характеру навколо клубної символіки повністю закриті.

Ми повністю повернули бренд, усі права. Ніхто не має права використовувати наш логотип. Бренд ФК "Металіст" ми вже ніколи не віддамо. Не хочу, щоб це кудись "відходило" з Харкова. Навіть якщо раптом якісь життєві обставини не дозволять мені далі продовжувати, я думаю, це буде не раніше, ніж років через сто, цей бренд ми назавжди залишимо мешканцям Харкова, – додав Ярославський.

Серед найближчих планів Олександра Ярославського – відновлення будівлі футбольної академії.

"Ми плануємо, що в академії займатимуться близько 3 000 осіб, на сьогодні десь ця цифра близька до цього. Усього створено 14 полів, це понад 50 млн грн, і це лише поля, світло, музика. Залишилося відновити будівлю академії, але це не заважає дітям тренуватись уже сьогодні. Єдине, що вони не живуть у цій будівлі. Поки що ми облаштували роздягальні та душові у підтрибунному приміщенні південної трибуни. Ті, хто тренуються, користуються ними поки що там. Далі відновимо будівлю академії, і діти, відповідно, там проживатимуть, і користуватимуться всіма зручностями, які ми створили свого часу до Євро-2012".