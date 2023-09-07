Бренд "Живчик" активно поддерживает семейные мероприятия

19 августа в Луцке прошел благотворительный фестиваль "Амбасадор Детства". Одним из его партнеров стал известный украинский бренд "Живчик".

Целью фестиваля "Амбасадор Детства" является поддержка инициатив, направленных на помощь детям, нуждающимся в особой поддержке и заботе, информирует 24 Канал. Этот уникальный фестиваль объединил вокруг себя сотни неравнодушных сердец, направленных на социальную и психологическую адаптацию детей по направлению общения "равно-равному".

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Уютная атмосфера фестиваля ощущалась в воздухе

На мероприятии действовали различные локации с активностями для детей и вкусными напитками от ТМ "Живчик". Кстати, именно эта продукция является одним из любимых напитков детей и их родителей.

Оно и не удивительно, ведь "Живчик" содержит витамины, укрепляющие иммунитет, дарят энергию и радость каждому члену семьи. Содержимое натурального сока из отборных украинских яблок и экстракт эхинацеи делают напиток не только вкусным, но и полезным.

Программа фестиваля "Амбасадор Детства" была очень насыщенной. В частности, больше всего запомнился концерт, на котором выступили известные украинские звезды, музыкальные группы, финалисты национального отбора на "Детское Евровидение-2023", а также именитые блоггеры.

Это была атмосфера очень уютного семейного мероприятия, которое запомнится надолго, ведь более 8000 человек стали частью этого замечательного фестиваля,

– отметили в пресс-центре ТМ "Живчик".