Метою фестивалю "Амбасадор Дитинства" є підтримка ініціатив, направлених на допомогу дітям, які потребують особливої підтримки та турботи, інформує 24 Канал. Цей унікальний фестиваль об'єднав навколо себе сотні небайдужих сердець, спрямованих на соціальну та психологічну адаптацію дітей за напрямом спілкування "рівний-рівному".​

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Затишна атмосфера фестивалю відчувалася у повітрі

На заході діяли різні локації з активностями для діток та смачними напоями від ТМ "Живчик". До слова, саме ця продукція є одним з найулюбленіших напоїв діток та їхніх батьків.

Воно й не дивно, адже "Живчик" містить вітаміни, які зміцнюють імунітет, дарують енергію та радість кожному члену сім’ї. А вміст натурального соку з добірних українських яблук та екстракт ехінацеї роблять напій не лише смачним, але й корисним.

Програма фестивалю "Амбасадор Дитинства" була надзвичайно насиченою. Зокрема, чи не найбільше запам’ятався концерт, на якому виступили відомі українські зірки, музичні гурти, фіналісти національного відбору на "Дитяче Євробачення-2023, а також імениті блогери.

Це була атмосфера дуже затишного сімейного заходу, який запам’ятається надовго, адже понад 8000 осіб стали частиною цього чудового фестивалю,

– зазначили у пресцентрі ТМ "Живчик".