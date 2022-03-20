Brexit показывает, что британцы любят свободу так, как и украинцы, – Джонсон

Британский премьер Борис Джонсон сравнил голосование за Brexit с борьбой Украины против российских оккупантов. По его мнению, британцы просто отдали свой голос за свободу.

Более половины великобританцев (51,9%) проголосовали за выход из ЕС. Британский премьер Борис Джонсон провел параллели между Brexit и борьбой Украины против России.

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"Британцы любят свободу, как украинцы"

Джонсон убежден – британцы не голосовали против иностранцев или еще чего-то, единственная причина поддержки Brexit – желание быть свободными.

Британцы так проголосовали, потому что хотели быть свободными, чтобы эта страна могла сама решать, как ей быть,

– сказал он.

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