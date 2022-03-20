Більш ніж половина великобританців (51,9%) проголосували за вихід з ЄС. Британський прем'єр Борис Джонсон провів паралелі між Brexit та боротьбою України проти Росії.

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"Британці люблять свободу, як українці"

Джонсон переконаний – британці не голосували проти іноземців або що чогось, єдина причина підтримки Brexit – бажання бути вільними.

Британці так проголосували, тому що хотіли бути вільними, щоб ця країна могла сама вирішувати, як їй бути,

– сказав він.

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