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      Brexit могут отложить до 30 июня: парламент Британии дал согласие

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      Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня
      Британский парламент поддержал инициативу Мэй об отсрочке Brexit до 30 июня / Фото из открытых источников

      Палата общин Великобритании 9 апреля поддержала предложение премьер-министра Терезы Мэй попросить Брюссель об отсрочке до 30 июня выхода страны из Евросоюза.

      За эту инициативу высказались 420 депутатов, против нее – 110 членов парламента, "Интерфакс-Украина".

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      Голосование состоялось после того, как на прошлой неделе Мэй направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туску.

      Вопрос продления сроков Brexit обсудят на саммите Евросоюза 10 апреля. Любое предложение о Brexit должны будут одобрить лидеры всех 27 стран, которые остаются в ЕС.

      У Туска есть собственный план по продлению Brexit – он предлагает отодвинуть выход Британии из ЕС на год.

      На сегодня ближайшей возможной датой Brexit есть 12 апреля. В этот день Британия покинет ЕС без каких-либо договоренностей с Брюсселем, если 10 апреля стороны не смогут найти решение проблемы.

      Что такое Brexit?
      Это новообразованное слово, которое означает выход Великобритании из состава Евросоюза. 23 июня 2016 года состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС. За выход из ЕС проголосовали 51,9% британских подданных. А за то, чтобы остаться в составе ЕС, высказались 48,1% человек.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Тереза Мэй Евросоюз Brexit Великобритания
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