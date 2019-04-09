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      Brexit можуть відкласти до 30 червня: парламент Британії дав згоду

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      Британський парламент підтримав ініціативу Мей про відстрочку Brexit до 30 червня
      Британський парламент підтримав ініціативу Мей про відстрочку Brexit до 30 червня / Фото з відкритих джерел

      Палата громад Великої Британії 9 квітня підтримала пропозицію прем'єр-міністра Терези Мей попросити Брюссель про відстрочку до 30 червня виходу країни з Євросоюзу.

      За цю ініціативу висловилися 420 депутатів, проти неї – 110 членів парламенту, "Інтерфакс-Україна".

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      Голосування відбулося після того, як минулого тижня Мей надіслала листа з відповідним проханням голові Європейської ради Дональдові Туску.

      Питання продовження термінів Brexit обговорять на саміті Євросоюзу 10 квітня. Будь-яку пропозицію щодо Brexit повинні будуть схвалити лідери всіх 27 країн, що залишаються в ЄС.

      У Туска є власний план щодо продовження Brexit – він пропонує відсунути вихід Британії з ЄС на рік.

      На сьогодні найближчою можливою датою Brexit є 12 квітня. У цей день Британія покине ЄС без будь-яких домовленостей з Брюсселем, якщо 10 квітня сторони не зможуть знайти рішення проблеми.

      Що таке Brexit? Це новостворене слово, яке означає вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу. 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо питання виходу країни з ЄС. За вихід з ЄС проголосували 51,9% британських підданих. А за те, щоб залишитись у складі ЄС, висловились 48,1% осіб.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Великобританія Brexit Євросоюз Тереза Мей
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