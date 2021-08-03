Брифинг спикера президента Сергея Никифорова: онлайн-трансляция

Спикер президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров 3 августа провел брифинг. Главными темами были: новая финансовая помощь для Украины и повышение тарифов.

Главное с брифинга

Стоит заметить, что новый спикер Зеленского был максимально лаконичным. Брифинг длился всего до 10 минут.

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Украина получит деньги ко Дню независимости

Представитель Зеленского сообщил, что Украина накануне 30 годовщины своей независимости получит 2,7 миллиарда долларов в рамках программы SDR (специальных прав заимствований). Он отметил, что МВФ не подстраивался под нашу страну, но так уж совпало, что мы получим такой приятный подарок перед Днем независимости.

Эти деньги помогут преодолеть кризис, вызванный коронавирусом, а также стимулировать нашу экономику. А главное – Украина сможет получить средства, как сказал Никифоров, без всяких проволочек.

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Резкого повышения тарифов не будет

Второй, но не менее важный вопрос, о котором говорил Никифоров – повышение тарифов. Он пояснил, что правительство до 24 августа должно определить размер тарифов на электроэнергию для различных слоев населения. В то же время на Банковой обещают, что резкого роста тарифов на свет в Украине не будет.

Резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет. Для многих, его не будет вообще. Это принципиальная позиция Зеленского. Есть слои населения, для которых они и сейчас великоваты. Это решение Совета нацбезопасности и обороны,

– сказал он.

По словам Никифорова, сейчас Кабинет министров и НКРЭКУ прорабатывают вопрос, какими должны быть тарифы на свет для населения в Украине.

Смотрите брифинг Сергея Никифорова: онлайн-трансляция

Реакция на смерть Шишова

Не обошел вниманием Никифоров и смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Как сказал спикер Зеленского, сейчас Офис Президента внимательно следит за выводами полиции.

Президент держит это дело на контроле. Здесь единственное, что можно сказать, что нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы белорусы после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности,

– заявил он.

Добавим, что гражданина Беларуси Виталия Шишова, который накануне исчез в Киеве, 3 августа нашли повешенным в одном из столичных парков. Его тело было недалеко от квартиры активиста. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Соратники активиста рассказали, что за ним следили с тех пор, как человек приехал в Украину.