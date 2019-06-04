Брифинг заместителя главы АП Руслана Рябошапки: основные положения

Заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка провел брифинг, касающийся законопроектов президента Владимира Зеленского об улучшении антикоррупционной инфраструктуры.

Так, Рябошапка акцентировал внимание на обеспечении неотвратимости наказания за коррупционные деяния и на устранении проблем в судебной системе, передает журналист 24 канала.

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О предотвращении коррупции

"У нас еще будут внесены две принципиально важные инициативы: о неотвратимости наказания за коррупцию и об обеспечении права на справедливый суд. Мы рассчитываем на следующей неделе завершить работу над законопроектом о неотвратимости наказания за коррупционные преступления и, возможно, еще где-то неделю – относительно судебной ветви власти", – сказал он.

По словам Рябошапки, незаконное обогащение в размере до 380 тысяч евро, согласно предложению, в новом законе будет рассматриваться в рамках гражданского судопроизводства.

О перезапуске НАПК

Кроме того, заместитель главы АП заявил, что будет и перезапуск Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Так, будет инициироваться усовершенствование режима проверки электронных деклараций, поскольку "кроме недееспособного руководства НАПК, есть еще проблемы практического характера, которые затрудняют работу по проверке деклараций", – заверил он.

Стоит назначить одного председателя для этого антикоррупционного органа вместо сопредседателей. Будет решаться вопрос о доступе ко всем государственным базам и рассмотрен вопрос о возможности блокирования работы НАПК со стороны Минюста,

– прокомментировал Рябошапка.

Упрощение процедур в Уголовном кодексе

Он отметил, что обсудят и упрощение некоторых процедур в Уголовном процессуальном кодексе, которые сейчас осложняют работу органов досудебного следствия. В частности, речь идет о так называемых поправках народного депутата Лозового (предполагающие обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз по уголовным производствам – 24 канал).



Руслан Рябошапка на брифинге

Рябошапка добавил, что этот законопроект будет предусматривать несколько процессуальных механизмов, которые дадут право НАБУ, например, осуществлять автономное прослушивания или снимать информации с каналов связи.

О судебной реформе

Заместитель главы АП ответил, что второй законопроект будет с судебной реформой, которая проходила несколько лет, но на самом деле не была реформой, а это были "действия, направленные на подчинение фактически всей судебной ветви власти бывшему руководству государства".

Единственными бенефициарами от этой реформы является бывшая власть и руководство судебной ветви власти: руководители Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Верховного суда, получают большие зарплаты, и при этом ни улучшения ситуации ни для наших граждан, ни для иностранных инвесторов нет,

– объяснил он.

Рябошапка рассказал, что пока идет обсуждение этого законопроекта. "Но очевидно, что проблемы, связанные с сомнительной легитимностью отдельных членов ВККС, деятельностью ВРУ, проблемами, которые возникают во время квалификационного оценки судей, должны быть решены как можно скорее", – подытожил он.

Напомним, в минувшую пятницу, 31 мая, Владимир Зеленский встретился с руководителями антикоррупционных органов – главой НАБУ Артемом Сытником и его коллегой из САП Назаром Холодницким. Гарант заверил, что не собирается вмешиваться в их деятельность и выразил поддержку независимости антикоррупционных институтов. Сейчас ожидают результаты.