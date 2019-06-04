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      Брифінг заступника глави АП Руслана Рябошапки: основні тези

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      Брифінг заступника глави АП Рябошапки
      Брифінг заступника глави АП Рябошапки / 24 канал

      Заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка провів брифінг, який стосувався законопроектів президента Володимира Зеленського про поліпшення антикорупційної інфраструктури.

      Так, Рябошапка наголосив на забезпеченні невідворотності покарання за корупційні діяння та на усуненні проблем у судовій системі, передає журналіст 24 каналу.

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      Про запобігання корупції

      "У нас ще буде внесено дві принципово важливі ініціативи: про невідворотність покарання за корупцію та про забезпечення права на справедливий суд. Ми розраховуємо наступного тижня завершити роботу над законопроектом про невідворотність покарання за корупційні злочини та, можливо, ще десь тиждень – щодо судової гілки влади", – сказав він.

      За словами Рябошапки, незаконне збагачення у розмірі до 380 тисяч євро, згідно з пропозицією, у новому законі буде розглядатися у рамках цивільного судочинства.

      Про перезапуск НАЗК

      Окрім того, заступник глави АП заявив, що обговорюватимуть і перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Так, буде ініціюватися удосконалення режиму перевірки електронних декларацій, оскільки, "крім недієздатного керівництва НАЗК, є ще проблеми практичного характеру, які ускладнюють роботу з перевірки декларацій", – запевнив він.

      Варто призначити одного голову для цього антикорупційного органу замість співголів. Буде вирішуватись питання щодо доступу до усіх державних баз та розглянуте питання щодо можливості блокування роботи НАЗК зі сторони Мін'юсту,
      – прокоментував Рябошапка.

      Спрощення процедур у Кримінальному кодексі

      Він зазначив, що обговорять і спрощення деяких процедур у Кримінальному процесуальному кодексі, які зараз ускладнюють роботу органів досудового слідства. Зокрема, йдеться про так звані поправки народного депутата Лозового (які передбачають обов'язкове отримання санкції суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях – 24 канал).

      Руслан Рябошапка на брифінгу
      Руслан Рябошапка на брифінгу

      Рябошапка додав, що цей законопроект передбачатиме декілька процесуальних механізмів, які дадуть право НАБУ, наприклад, здійснювати автономне прослуховування або знімати інформації з каналів зв'язку.

      Про судову реформу

      Заступник глави АП відповів, що другий законопроект буде пов'язаний із судовою реформою, яка проходила кілька останніх років, але насправді не була реформою, а це були "дії, спрямовані на підпорядкування фактично всієї судової гілки влади колишньому керівництву держави".

      Єдиними бенефіціарами від цієї реформи є колишня влада і керівництво судової гілки влади: керівники Вищої ради правосуддя (ВРП), Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), Верховного суду, які отримують великі зарплати, і при цьому жодного поліпшення ситуації ні для наших громадян, ні для іноземних інвесторів немає,
      – пояснив він.

      Рябошапка розповів, що наразі ще триває обговорення цього законопроекту. "Але очевидно, що проблеми, пов'язані з сумнівною легітимністю окремих членів ВККС, діяльністю ВРП, проблемами, які виникають під час кваліфікаційного оцінювання суддів, мають бути вирішені якомога швидше", – підсумував він.

      Нагадаємо, у минулу п'ятницю, 31 травня, Володимир Зеленський зустрівся з очільниками антикорупційних органів – главою НАБУ Артемом Ситником та його колегою із САП Назаром Холодницьким. Гарант запевнив, що не збирається втручатись у їхню діяльність та висловив підтримку незалежності антикорупційних інституцій. Наразі очікують на результати.

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      Теги: Новини України Новини політики Руслан Рябошапка Корупція НАЗК НАБУ САП Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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