Во Франции заявили, что подготовленные военные из бригады "Анна Киевская" возвращаются в Украину

Франция подготовила 2300 украинских военных из бригады "Анна Киевская". В ближайшие дни они вернутся в Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время пресс-конференции после заседания "Веймарского треугольника" в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Франция уже подготовила 13 тысяч украинских военных

Барро отметил, что военные проходили тренировки во Франции в течение последних месяцев и в ближайшее время они отправятся на передовую.

Они хорошо подготовлены и оснащены благодаря поддержке французской армии. Это дополняет уже значительный вклад Франции, которая подготовила 13 000 украинских солдат, а также усилия Европейского Союза, в рамках тренировочной миссии которого было обучено около 60 000 украинских военных, в частности на базах в Польше,

– сказал французский министр.

Он подчеркнул, что Париж продолжит поддерживать Украину и предоставлять еще больше помощи.

По его словам, ближайшие месяцы в украинском небе появятся истребители Mirage.