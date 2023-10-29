Об этом у свежем интервью Рамине Эсхакзай рассказал военный "Тавр", начальник штаба бригады "Азов", – информирует 24 Канал. По его словам, нет такого сценария, по которому эта война истощила врага, а не нас.

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"Они не понимают, что такое Родина, как ее любить"

Как отметил боец, он хочет говорить правду, ведь только так поступать уместно. В частности, следует отдавать себе отчет, что на войне тебя могут убить, но вместе с тем следует всегда помнить, за что ты воюешь.

Я буду всем говорить: да, нелегко; да, тебя могут убить. Те, кто сейчас на войне, погибают. А новые мужчины не уходят, почему? Мужчин у нас достаточно: Киев, Львов, Одесса. Есть проблема в мотивации. Они не понимают, что такое Родина, как ее любить.

"Тавр" констатировал, что фраза: "Куда отступать, если дом впереди", – его мотивировала больше, чем любые длинные тексты. И с его слов понятно, что другим военнообязанным также следует искать мотивацию, ведь война затягивается.

"У нас идет война на истощение нас. Измотаться мы можем, а противник не может, 100%", – констатировал начальник штаба бригады "Азов".

Мнения бойцов бригады "Азов" о русско-украинской войне: смотрите видео с ютуб-канала RAMINA

Почему россиянам война выгодна

Волонтер и активист Роман Доник недавно делился мнениями относительно того, почему эта полномасштабная война против Украины превратилась для россиян во что-то хорошее.

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По его словам, у обычного российского народа появилось впервые много денег: "Это и зарплаты военных, и гробовые, и выплаты за ранения. А еще дешевые кредиты. А еще куча социальных программ по списанию долгов", – отметил Доник.

Кроме того, активист констатировал, что врагу безразлично, что объективно стало хуже в России, ведь в городах существенно упало качество жизни. Собственно, это еще один аргумент против того, что оккупанты когда-нибудь устанут от войны.