Инцидент произошел в пригороде Херсона. Фельдшерка получила травмы, ее госпитализировали.
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Какие последствия обстрела врагов
Бригада медиков ехала по вызову в Киндейку, где россияне убили пожилого мужчину. В момент, когда они прибыли на место, враг повторно ударил по населенному пункту,
– заявили в ОВА.
Областные власти объяснили, что у 53-летней фельдшерки контузия и взрывная травма. Она находится в больнице.
Кстати, Россия не в первый раз цинично бьет по медикам в Херсонской области. Так, буквально 21 ноября оккупанты атаковали машину скорой помощи дроном.
В областной военной администрации рассказали, что враги атаковали скорую на выезде из города Берислав, когда врачи возвращались по вызову. По словам властей, медицинские работники чудом не пострадали.
Россия продолжает атаковать Херсонщину
- Россия посреди дня 29 ноября обстреляла Херсон из временно оккупированного левобережья. В результате атаки врага в городе начались перебои с электроэнергией. К сожалению, россияне повредили дома.
- За прошедшие сутки Россия обстреляла Херсонскую область 128 раз. Враги выпустили по региону 778 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации. Только по Херсону прилетел 21 снаряд.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области и административное здание в Бериславском районе. К сожалению, четыре человека ранены.