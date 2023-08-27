БРИКС расширяется: как Украине действовать в отношениях с "неЗападом"

Саммит БРИКС в Южной Африке завершился с одним, но очень весомым результатом – БРИКС станет больше.

БРИКС – уже не собрание "незападных" монстров

Новые члены – Египет, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия и Аргентина.

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Теперь БРИКС уже не будет собранием незападных "монстров", из него постепенно делают незападную платформу. В первую очередь китайцы, но сделать БРИКС "больше китайским" хотят далеко не все. Индия или Бразилия точно не являются фанатами мира, где будет больше Китая.

Теперь будущий БРИКС будет охватывать 45% населения планеты и более 30% ее экономики.

Вряд ли в рамках БРИКСа будут одобряться веские решения, но незападная платформа сама по себе является тектоническим сдвигом для мира.

Что делать Украине

Для нас расширение БРИКС также будет иметь прямые последствия, ведь нас будут рассматривать, прежде всего, не как Украину в войне с России, а как будущую западную страну через призму "конфликта Запада и прежде всего США с Москвой".

Это восприятие в незападном мире доминирует и вовсе не из-за "пророссийскости" участников БРИКС, а через призму собственных интересов и фундаментального недоверия к Западу. БРИКС хочет изменить правила функционирования мировой финансовой системы, начиная с МВФ и Всемирного банка, но не только.

Чем больше "неЗапад" сможет выступать с общих позиций, тем сложнее будут наши пути доступа к замороженным российским активам. И по времени, и по существу. Запад критически заинтересован в том, чтобы мир держал важную часть своих активов в его ценных бумагах, а замораживание российских активов стало для "неЗапада" гораздо большим шоком, чем наша война. Это как нарушение понятийных правил, господствовавших на протяжении десятилетий.

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Один прецедент может стать основой для действий Запада в будущем. Неприсоединение к санкциям стало одним из критериев, пусть и "притянутых за уши", членства в БРИКС. Это не окажет немедленного влияния на санкционную политику, но сделает ее качественное расширение очень непростым.

Для Запада идеально иметь несколько разных "неЗападов". Это становится ключевым геополитическим приоритетом для него. И наша война, и наша поддержка будут рассматриваться через призму этого приоритета. В отношениях с "незападом" нам лучше не распыляться, а сфокусировать ресурсы на два десятка ключевых игроков, от которых будет зависеть почти все. Они не станут проукраинскими, но для нас важно, чтобы они были "о своем" и не велись на предложения России. Задание на годы вперед.