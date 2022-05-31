Бринк совершила первую поездку за пределы Киева: госпожа посол США посетила Гостомель

Новая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк после того, как прибыла в столицу, совершила первую поездку за пределы Киева. Дипломат посетила Гостомель.

Госпожа посол США побывала на аэродроме в Гостомеле. Там находится крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия", который почти полностью уничтожили оккупанты.

Напомним Новая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев.

Что сказала Бринк о битве за аэропорт в Гостомеле

Бриджит Бринк отметила, что именно в Гостомеле украинские военные победили в одной из важнейших битв войны с Россией, а именно в бою за Гостомельским аэродром.

Однако госпожа посол подчеркнула, что сейчас решающая битва происходит на Донбассе. Бриджит Бринк подчеркнула, что сейчас ее мысли именно там.

Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомель, где сражались украинские воины, и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли – вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение,

– подчеркнула Бринк.



Бриджит Бринк в Гостомеле / твиттер госпожи посла США в Киеве

В своем твиттере госпожа посол поделилась фотографиями с визита, в том числе на одной из них – ангар, где стоит самолет АН-225 "Мрия", который оккупанты уничтожили еще в первые дни войны.



Самолет АН-225 "Мрия" в Гостомеле / Фото из твиттера Бриджит Бринк

Что известно о назначении Бриджит Бринк

Еще с 2019 года должность посла США в Украине была вакантной. Предыдущую главу дипломатической миссии США Мари Йованович отозвали в Вашингтон. С тех пор обязанности посла исполняла временно поверенная Кристина Квин.

28 апреля 2022 года президент США Джо Байден номинировал на должность главы дипломатической миссии в Украине Бриджит Бринк, которая до этого была на аналогичной должности в Словакии. Кандидатуру Бринк поддержал профильный комитет сената.

Вечером 29 мая новая госпожа посол США в Украине прибыла в Киев.

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