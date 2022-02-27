Британцам разрешили воевать на стороне Украины

Великобритания поддержит жителей своей страны, которые решат помогать украинским защитникам бороться с российскими оккупантами.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Как пишет POLITICO, британцы смогут взять в руки оружие, если этого захотят.

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МИД Британии "безусловно поддержит британцев, решивших отправиться воевать с российскими войсками в Украине".

Народ Украины борется за свободу и демократию не только для Украины, но и для всей Европы, потому что это то, почему бросает вызов президент Путин. И совершенно точно, если люди захотят поддержать эту борьбу, я поддержу их в этом,

– заявила Трасс в программе "Воскресное утро" BBC.

На просьбу уточнить, значит ли это браться за оружие, она ответила: "Конечно, если добровольцы этого хотят".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский создал международный легион по размещению иностранных боевиков.

Среди иностранцев много желающих воевать с "орками"

Украинский посол Владимир Пристайко сказал, что посольство в Лондоне "засыпано" людьми, желающими присоединиться к борьбе с российскими захватчиками.

Вы не поверите. Это не только украинцы. Все из всех стран просто спрашивают, как мы можем попасть,

– рассказал Пристайко журналистам.

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