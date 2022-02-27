Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс. Як пише POLITICO, британці зможуть взяти до рук зброю, якщо захочуть цього.

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МЗС Британії "безумовно підтримає британців, які вирішили відправитися воювати з російськими військами в Україні".

Народ України бореться за свободу та демократію не лише для України, а й для всієї Європи, бо це те, чому кидає виклик президент Путін. І абсолютно точно, якщо люди захочуть підтримати цю боротьбу, я підтримаю їх у цьому,

– заявила Трасс у програмі "Недільний ранок" BBC.

На прохання уточнити, чи це означає братися за зброю, вона відповіла: "Звичайно, якщо добровольці цього хочуть".

Раніше президент України Володимир Зеленський створив міжнародний легіон для розміщення іноземних бойовиків.

Серед іноземців багато охочих воювати з "орками"

Український посол Володимир Пристайко сказав, що посольство у Лондоні "засипане" людьми, які бажають приєднатися до боротьби з російськими загарбниками.

Ви не повірите. Це не лише українці. Усі з усіх країн просто запитують, як ми можемо потрапити,

– розповів Пристайко журналістам.

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