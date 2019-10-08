Британцам рекомендуют посетить Киев до Brexit

Популярное британское издание The Independent внесло украинскую столицу Киев в список самых привлекательных гастрономических городов в Европе, которые стоит посетить до "брекзита". В частности, издание выделяет украинский борщ, вареники и свиные ушки.

До выхода Британии из Евросоюза обязательно нужно попробовать вареники и пасту с трюфелями, пишет The Independent.

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В целом перечень гастрономически интересных городов, которые рекомендуют посетить британцам, выглядит так:

Марсель – Франция;

Прованс – Франция;

Ибица – Испания;

Валетта – Мальта;

Курмайор – Италия;

Киев – Украина;

Афины – Греция;

Альта-Бадия – Италия.

Киевские блюда, бесспорно, недооценены. Туристам в столице Украины стоит попробовать не только котлеты по-киевски, но и вареники, борщ и свиные ушки,

– пишет издание.

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Как приятный бонус отмечается то, что в большинстве заведений в Киеве блюда "стоят так же дешево, как чипсы".