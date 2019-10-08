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      Британцам рекомендуют посетить Киев до Brexit

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      Киев вошел в рейтинг самых привлекательных гастрономических городов Европы
      Киев вошел в рейтинг самых привлекательных гастрономических городов Европы / 24 канал

      Популярное британское издание The Independent внесло украинскую столицу Киев в список самых привлекательных гастрономических городов в Европе, которые стоит посетить до "брекзита". В частности, издание выделяет украинский борщ, вареники и свиные ушки.

      До выхода Британии из Евросоюза обязательно нужно попробовать вареники и пасту с трюфелями, пишет The Independent.

      Это стоит увидеть: В Киеве открыли лестницу от Андреевской церкви до Владимирской горки: фото и видео

      В целом перечень гастрономически интересных городов, которые рекомендуют посетить британцам, выглядит так:

      • Марсель – Франция;
      • Прованс – Франция;
      • Ибица – Испания;
      • Валетта – Мальта;
      • Курмайор – Италия;
      • Киев – Украина;
      • Афины – Греция;
      • Альта-Бадия – Италия.

      Киевские блюда, бесспорно, недооценены. Туристам в столице Украины стоит попробовать не только котлеты по-киевски, но и вареники, борщ и свиные ушки,
      – пишет издание.

      Читайте также: Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть

      Как приятный бонус отмечается то, что в большинстве заведений в Киеве блюда "стоят так же дешево, как чипсы".

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Brexit Великобритания Туристический бизнес
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