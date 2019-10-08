Британцам рекомендуют посетить Киев до Brexit
Популярное британское издание The Independent внесло украинскую столицу Киев в список самых привлекательных гастрономических городов в Европе, которые стоит посетить до "брекзита". В частности, издание выделяет украинский борщ, вареники и свиные ушки.
До выхода Британии из Евросоюза обязательно нужно попробовать вареники и пасту с трюфелями, пишет The Independent.
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В целом перечень гастрономически интересных городов, которые рекомендуют посетить британцам, выглядит так:
- Марсель – Франция;
- Прованс – Франция;
- Ибица – Испания;
- Валетта – Мальта;
- Курмайор – Италия;
- Киев – Украина;
- Афины – Греция;
- Альта-Бадия – Италия.
Киевские блюда, бесспорно, недооценены. Туристам в столице Украины стоит попробовать не только котлеты по-киевски, но и вареники, борщ и свиные ушки,
– пишет издание.
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Как приятный бонус отмечается то, что в большинстве заведений в Киеве блюда "стоят так же дешево, как чипсы".