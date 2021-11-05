Британцы боятся "нового Крыма": российская агентура причастна к сепаратизму в Шотландии

Британский министр обороны Бен Уоллес опасается, что Шотландия может стать в скором будущем новым Крымом. То есть, территорией, оккупированной Россией.

Произойти это может в случае, если сепаратисты добьются выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства.

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Если Шотландия порвет с Лондоном, то новое государство окажется слишком маленьким. Оно станет слишком слабым и слишком неопытным в международных делах для того, чтобы противостоять агрессии.

Москва вполне может использовать базирование в шотландских портах подводных лодок с ядерными ракетами "Трайдент". Их в России могут объявить угрозой для себя.

Отказ от ядерного статуса – не гарантия

Бен Уоллес провел параллели с независимой Украиной. Он напомнил, что отказ от ядерного статуса не является гарантией защиты от нападения. Кремль это совсем не останавливало и даже наоборот, развязывало ему руки.

Если чиновник и преувеличивает опасность России для Шотландии, то вряд ли это сильное преувеличение. Кремль давно и последовательно занимается отторжением шотландцев от остального королевства.

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Стремление расколоть Британию на несколько независимых государств является частью проводимой Россией политики разобщения демократического мира. Планом превращения консолидированного единого Запада в собрание не доверяющих друг другу государств, легко поддающихся стороннему влиянию или запугиванию.

Раскол Британии Россией

Именно на первом – провальном для сепаратистов – референдуме о независимости Шотландии Москва, впервые в новейшей истории, обкатала технологии вмешательства в демократические процессы западных стран. Так считают в комитете разведки и безопасности британского парламента.

Еще в 2020 году британский комитет разведки составил отчет о влиянии России на внутренние дела королевства. Они считают, что англоязычные государственные российские медиа, как Russia Today, целенаправленно занимались дискредитаций идеи единства Британского государства.

Они открыто стояли на стороне шотландских сепаратистов накануне референдума 2014 года о независимости Шотландии.

Эти же медиа ставили под сомнение итоги референдума, который сепаратисты проиграли. Заявляли о необходимости пересчета бюллетеней или даже о новом голосовании.

Подконтрольные Кремлю СМИ, как пишут авторы доклада, распространяли откровенную дезинформацию. Ее направили на подрыв доверия к правительству и государственным институтам Соединенного королевства.

Планы московской хунты

Как далеко готова зайти московская хунта в заигрываниях с островным сепаратизмом – непонятно. Вполне возможно, что она не ставит перед собой иных целей, кроме максимальной хаотизации всех политических процессов на Западе.

Может быть, ей достаточно будет того, что внимание Лондона годами будет приковано к центробежным процессам внутри страны. И на слежение за тем, что там творят россияне, просто не останется ни сил, ни времени.

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После Крыма и Донбасса не исключено, что хунта эта действительно строит планы раскола королевства, а затем и захвата одного из отвалившихся кусков. Ведь Шотландия – это:

нефтяной шельф Северного моря;

удобные порты для военного флота;

отличный плацдарм для действий как на Европейском континенте, так и в Мировом океане.

В общем, надеяться надо на лучшее, а вот готовиться – к худшему. И всегда помнить, что агрессор, однажды безнаказанно нарушивший закон, наверняка попробует совершить преступление и во второй раз, и в третий.