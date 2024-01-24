Соответствующую информацию заявил начальник Генштаба Британии Патрик Сандер. Об этом он сказал, выступая на Международной выставке бронетехники в Лондоне.
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Что заявил британский генерал о вероятности войны с Россией
Люди в Британии должны быть готовы служить в армии в случае войны с Россией,
– заявил глава британского Генштаба.
Он призвал британские власти "мобилизовать нацию" для подготовки к войне с Россией. Однако Патрик Сандер заверил, что он не поддерживает призыв, однако отметил необходимость "сдвига" в сознании британской общественности, чтобы люди были морально готовы к военному конфликту с Россией.
Журналисты отметили, что речь Сандерса восходит к подобным призывам других западных военачальников и высокопоставленных должностных лиц. Они предупреждают о риске большой войны между Россией и НАТО.
Россия может напасть на одного из членов НАТО через 5 – 8 лет
- Министр обороны Германии Борис Писториус призвал их вооруженные силы быть готовыми к тому, что Россия может напасть. Ведь со стороны Кремля по отношению к странам Балтии регулярно раздаются угрозы.
- Глава Минобороны заявил, что Германия должна учитывать, что однажды Россия может напасть даже на страну НАТО. Писториус не считает вероятным нападение агрессора именно сейчас, однако склонно доверять экспертам, что война может развернуться в ближайшие несколько лет.
- Немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между НАТО и Россией возможно через 5 – 8 лет.