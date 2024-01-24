Это мнение высказал министр обороны Британии Грант Шаппс в колонке для Politico. Также он отметил, что Россия увеличивает расходы на войну и тщательно рассчитывает, сколько еще своих военных отправит на фронт.

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Путин считает, что Запад можно "вымотать". Он верит, что у нас не хватит стратегического терпения. Мы должны доказать, что он ошибается. В этот выдающийся "год демократии" судьба Украины – в руках Запада. И мы не можем их подвести,

– подчеркнул Шаппс.

Министр подчеркнул, что мир не может допустить, чтобы диктатор Путин победил в войне. Поскольку это не только придаст ему сил, но и выставит другие восточноевропейские страны "под прицел России".

Шаппс напомнил, что Британия является надежным союзником и доказательством этого является подписание "исторического соглашения" премьером Риши Сунаком и украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Он призвал другие страны к действиям.

"Меседж от нас не мог бы быть более четким: Великобритания взялась за это с расчетом на длительную перспективу. Но в Контактной группе по обороне Украины я посылаю коллегам сигнал, что они тоже должны действовать", – подчеркнул глава британского ведомства.

Какое соглашение подписала Британия и Украина