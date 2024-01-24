Цю думку висловив міністр оборони Британії Грант Шаппс у колонці для Politico. Також він зазначив, що Росія збільшує витрати на війну і ретельно розраховує, скільки ще своїх військових відправить на фронті.

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Путін вважає, що Захід можна "вимотати". Він вірить, що у нас не вистачить стратегічного терпіння. Ми маємо довести, що він помиляється. У цей визначний "рік демократії" доля України – у руках Заходу. І ми не можемо їх підвести,

– наголосив Шаппс.

Міністр наголосив, що світ не може допустити, щоб диктатор Путін переміг у війні. Оскільки, це лише додасть йому сил, а й виставить інші східноєвропейські країни "під приціл Росії".

Шаппс нагадав, що Британія є надійним союзником і доказом цього є підписання "історичної угоди" прем'єром Ріші Сунаком та українським президентом Володимиром Зеленським у Києві. Він закликав інші країни до дій.

"Меседж від нас не міг би бути чіткішим: Британія взялася за це з розрахунком на тривалу перспективу. Але у Контактній групі з оборони України я надсилаю колегам сигнал, що вони також мають діяти", – наголосив глава британського відомства.

Яку угоду підписала Британія та Україна