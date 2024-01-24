Відповідну інформацію заявив начальник Генштабу Британії Патрік Сандер. Про це він сказав під час виступу на Міжнародній виставці бронетехніки в Лондоні.

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Що заявив британський генерал про ймовірність війни з Росією

Люди у Британії мають бути готові служити в армії у разі війни з Росією,

– заявив очільник британського Генштабу.

Він закликав британську владу "мобілізувати націю" для підготовки до війни з Росією. Проте Патрік Сандер запевнив, що він не підтримує призову, проте наголосив на необхідності "зсуву" у свідомості британської громадськості, щоб люди були морально готові до військового конфлікту з Росією.

Журналісти зауважили, що промова Сандерса перегукується з подібними закликами інших західних воєначальників і високопосадовців. Адже вони попереджають про ризик великої війни між Росією та НАТО.

Росія може напасти на одного з членів НАТО через 5 – 8 років