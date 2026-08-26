33-летний британец Брэдли Таунсенд погиб в Донецкой области, сражаясь в составе российских войск против Украины. Он покинул Великобританию в апреле и вступил в армию России, не имея предыдущего военного опыта.

Об этом пишет The Telegraph.

Что известно о гибели британца, воевавшего на стороне России?

Брэдли Таунсенд, 33-летний рыбак из Барнсли в Южном Йоркшире, погиб в июне вблизи Лимана в Донецкой области в результате удара дистанционно управляемого FPV-дрона. По имеющейся информации, он стал первым известным гражданином Великобритании, погибшим после начала полномасштабной войны, сражаясь на стороне России.

Таунсенд уехал из Великобритании в Россию в апреле и подписал контракт с российскими вооруженными силами. До этого у него не было военного опыта. Сам британец объяснял свое решение поддержкой пророссийских сил на Донбассе. Он утверждал, что хотел отблагодарить шахтеров региона, которые во время забастовок британских горняков в 1980-х годах якобы передали им средства в размере месячной зарплаты.

В соцсетях Таунсенд писал, что понимал риск гибели и осознавал, что после возвращения домой может столкнуться с преследованием. В то же время он подчеркивал, что решение присоединиться к российской армии было его собственным. После гибели британца его сослуживец Эйден Миннис, который также воюет в составе российских сил, опубликовал посвящение. Он назвал Таунсенда позывным "Badger" и заявил, что тот "пожертвовал своей жизнью" ради российской стороны.

В то же время бывший министр безопасности Великобритании, депутат от Консервативной партии Том Тугендхат выразил соболезнования семье погибшего, но резко раскритиковал его решение вступить в российскую армию. По его словам, участие в войне на стороне России является "крайне ошибочным" решением, поскольку российских военных обвиняют в совершении военных преступлений. Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании сообщило, что оказывает поддержку семье Таунсенда.