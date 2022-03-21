В Британии готовятся временно национализировать "дочку" "Газпрома", – СМИ

В Великобритании готовятся временно национализировать компанию Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd. Она занимается розничной торговлей газом в Соединенном Королевстве.

О таком намерении британского правительства по поводу национализации дочерней компании "Газпрома" издание сообщает со ссылкой на собственные источники.

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В Британии хотят национализировать "дочку" российского "Газпрома"

Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая имеет больше 30 000 бизнес-клиентов, является главным кандидатом на введение в режим специального управления,

– заявил источник.

В то же время издание не смогло получить комментарий у подразделения "Газпрома".

Дочерняя компания российского гиганта поставляет газ предприятиям и госорганам, в том числе и Национальной службе здравоохранения.

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