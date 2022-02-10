Ответные санкции в отношении России глава МИД Великобритании Лиз Трасс обсудит 10 февраля во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Британия обещает "жесткие санкции" против Москвы

Ранее Трасс сказала депутатам, что законопроект внесут в парламент 10 февраля. Однако этого не произошло, что вызвало подозрения среди оппозиционных депутатов, что "правительственные юристы пытаются сформулировать широкие и беспрецедентные новые законы".

Британское зарубежное ведомство подтвердило задержку, однако отметило, что санкции таки введут.

Наш новый закон о санкциях будет подписан министром на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте,

– говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что это будет "самый жесткий режим санкций Великобритании против России". Кроме того, это означает, что страна может действовать согласованно с США и другими партнерами.

Причины задержки с внесением законопроекта в министерстве не сообщили.

В работе парламента Британии продолжается двухнедельный перерыв.

К слову, ранее в Лондоне сообщили, что эти санкции будут касаться людей и компаний, связанных со стратегическими интересами России. Сама Трасс говорила о жестких ограничениях против российских олигархов. Она подчеркивала, что вероятный вред от этого для экономики Великобритании не станет помехой.

Обратите внимание! Трасс находится с визитом в Москве. Это первая поездка главы МИД Великобритании в Россию за более чем 4 года.

Заявления Трасс перед визитом в Москву

Перед визитом в Москву Трасс сказала, что Россия не должна сомневаться в силе ответа Британии. Она отметила, что Лондон неоднократно говорил, что любое дальнейшее вторжение приведет к серьезным затратам, в частности через согласованный пакет санкций.

В то же время Трассс отметила, что Москва имеет выбор, ведь может пойти дипломатическим путем.

Российский МИД 9 февраля предупредил, что британские чиновники должны изменить свою риторику. Мол, таким образом "проблем не решишь".

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