Відповідні санкції щодо Росії очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс обговорить 10 лютого під час зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим.

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Британія обіцяє "жорсткі санкції" проти Москви

Раніше Трасс сказала депутатам, що законопроєкт внесуть до парламенту 10 лютого. Однак цього не сталося, що викликало підозри серед опозиційних депутатів, що "урядові юристи намагаються сформулювати широкі та безпрецедентні нові закони".

Британське закордонне відомство підтвердило затримку, однак наголосило, що санкції таки введуть.

Наш новий закон про санкції буде підписаний міністром цього тижня і незабаром після цього буде представлений у парламенті,

– йдеться у повідомленні.

У МЗС уточнили, що це буде "найжорсткіший режим санкцій Великої Британії проти Росії". Крім того, це означає, що країна може діяти узгоджено зі США та іншими партнерами.

Причини затримки з внесенням законопроєкту в міністерстві не повідомили.

У роботі парламенту Британії триває двотижнева перерва.

До слова, раніше у Лондоні повідомили, що ці санкції стосуватимуться людей та компаній, пов'язаних зі стратегічними інтересами Росії. Сама Трасс говорила про жорсткі обмеження проти російських олігархів. Вона наголошувала, що ймовірна шкода від цього для економіки Великої Британії не стане на заваді.

Зверніть увагу! Трасс перебуває з візитом у Москві. Це перша поїздка очільника МЗС Великої Британії у Росію за понад 4 роки.

Заяви Трасс перед візитом у Москву

Перед візитом до Москви Трасс сказала, що Росія не повинна сумніватися в силі відповіді Британії. Вона зазначила, що Лондон неодноразово говорив, що будь-яке подальше вторгнення призведе до серйозних витрат, зокрема через узгоджений пакет санкцій.

Водночас Трасс зауважила, що Москва має вибір, адже може піти дипломатичним шляхом.

адже може піти дипломатичним шляхом. Російське МЗС 9 лютого попередило, що британські чиновники повинні змінити свою риторику. Мовляв, у такий спосіб "проблем не вирішиш".

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