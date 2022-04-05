В Британии призвали правительство ускорить выдачу виз для украинских беженцев

В Великобритании заявили, что правительству следует ускорить выдачу виз для украинских беженцев. Ведь сейчас эта процедура очень забюрократизирована.

Соответствующее заявление озвучила в эфире канала Бриджет Филлипсон, являющаяся теневым министром лейбористской партии Британии. В частности, говорилось об ускорении процесса.

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Британию призывают ускорить процесс выдачи виз беженцам из Украины

Мы думаем, что лучше было бы иметь простую, понятную, экстренную визу,

– объяснила Филлипсон.

Политик добавила, что правительство запустило очень забюрократизированный процесс. В то же время она видела случаи, когда визу трудно получить даже тем, кто в стране имеет родственников.

Филлипсон убеждена, что нужно принять меры, чтобы ускорить выдачу виз для наших беженцев в Великобритании.

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