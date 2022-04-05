Відповідну заяву озвучила у ефірі каналу Бріджет Філліпсон, що є тіньовим міністром лейбористської партії Британії. Зокрема мовилось про прискорення процесу.
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Британію закликають прискорити процес видачі віз біженцям з України
Ми думаємо, що краще було б мати просту, зрозумілу, екстрену візу,
– пояснила Філліпсон.
Політикиня додала, що уряд запустив дуже забюрократизований процес. Натомість, вона бачила випадки, коли візу важко отримати навіть тим, хто у країні має родичів.
Філліпсон переконана, що треба вжити заходів, щоб прискорити видачу віз для наших біженців у Великій Британії.
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