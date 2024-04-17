Их оружие используют ВСУ: в Британии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов

На заводе компании BAE Systems произошел взрыв. Известно, что он расположен в городе Гласкод, графство Монмутшир, где происходит заполнение артиллерийских снарядов взрывчаткой.

Соответствующую информацию распространяют местные СМИ. Согласно обнародованным данным, взрыв произошел в отдаленной части объекта.

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Взрыв на заводе по производству боеприпасов

В среду, 17 апреля, в Британии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов. Инцидент произошел в отдаленной части объекта, где артиллерийские снаряды заполняют взрывчатым веществом.

Компания BAE Systems, а также представители экстренной службы города отметили, что среди персонала пострадавших нет. По состоянию на сейчас начато совместное расследование с пожарно-спасательной службой Южного Уэльса о причинах взрыва.

Мы немедленно задействовали протоколы безопасности, а на место взрыва прибыли службы экстренной помощи. Весь персонал эвакуировали, а наша команда экстренного реагирования продолжает наблюдать за ситуацией.

– отметили в BAE Systems.

Как отмечают СМИ, взрыв произошел в 10:49 по местному времени и сейчас, по сообщениям компании, ситуация является контролируемой. Согласно официальной информации учета работников, на предприятии в Гласкод работает более 500 человек.

"С того места, где я был, было не так громко, но это было похоже на землетрясение. Моя машина затряслась", – рассказал один из свидетелей. Компания BAE Systems сообщала, что увеличит в восемь раз производство артиллерийских боеприпасов, а также создаст собственный резерв 155-мм снарядов.

Что известно о компании

BAE Systems – это один из крупнейших производителей оружия в мире, который имеет штаб-квартиру в Лондоне и специализируется на производстве оружия, безопасности и аэрокосмической сфере. Наши бойцы используют оружие этой компании – артиллерийские системы L119 и M777, а также бронетехнику CV90.

Великобритания оказалась в затруднительном положении

Сейчас создание резерва является первоочередной задачей оборонного ведомства страны, потому что Великобритания оказалась в затруднительном положении из-за передачи большого количества боеприпасов Украине. Стоимость дополнительного заказа составляет около 130 миллионов фунтов.

Отмечается, что первоочередной контракт на производство боеприпасов министерство обороны страны заключило в 2022 году на сумму 280 миллионов фунтов. Сейчас общая стоимость контракта оценивается в 410 миллионов фунтов.