Британия боится, что партнеры подтолкнут Украину на невыгодные условия мира, – СМИ
1 апреля 2022 , 10:04Читати новину українською
Источник:The Times
Правительство Великобритании обеспокоено, что союзники Украины слишком давят на Владимира Зеленского по поводу скорейшего завершения войны.
Из-за этого в Великобритании считают, что Украина может получить невыгодные для себя условия.
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Издание The Times пишет, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину пойти на значительные уступки, чтобы урегулировать конфликт. Именно поэтому в британском правительстве считают, что союзники "слишком стремятся" заключить мирное соглашение.
Кроме того, СМИ сообщают, что в последнем разговоре глава правительства Великобритании Борис Джонсон призвал президента Владимира Зеленского не отступать.
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