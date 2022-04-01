Британия боится, что партнеры подтолкнут Украину на невыгодные условия мира, – СМИ

Правительство Великобритании обеспокоено, что союзники Украины слишком давят на Владимира Зеленского по поводу скорейшего завершения войны.

Из-за этого в Великобритании считают, что Украина может получить невыгодные для себя условия.

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Издание The Times пишет, что США, Франция и Германия подтолкнут Украину пойти на значительные уступки, чтобы урегулировать конфликт. Именно поэтому в британском правительстве считают, что союзники "слишком стремятся" заключить мирное соглашение.

Кроме того, СМИ сообщают, что в последнем разговоре глава правительства Великобритании Борис Джонсон призвал президента Владимира Зеленского не отступать.

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